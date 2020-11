Com 2.640 vagas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, Etec abre inscrições para vestibulinho

Estão abertas as inscrições para o vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2021. Na região, as Etecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba oferecem, juntas, 2.640 vagas.

Entre as opções de cursos estão administração, enfermagem, química, segurança do trabalho, desenvolvimento de sistemas, contabilidade, nutrição e dietética, logística, marketing, recursos humanos, comunicação visual, multimídia, finanças e serviços jurídicos, além de ensino técnico com habilitação profissional de técnico – confira abaixo a relação completa de cursos e vagas nas cidades da região.

O prazo para se inscrever começou hoje (24) e vai até 14 de dezembro, no site do vestibulinho. A taxa de inscrição é R$ 19.

Não haverá realização de prova presencial ou online. O ingresso nas unidades será por meio de análise do histórico escolar. Segundo o governo do estado, a mudança de critério atende às medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de covid-19. A previsão é de que todas as atividades comecem de forma remota (online).

Em todo o estado, o vestibulinho oferece 86.149 vagas, distribuídas entre os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica.

O Sistema de Pontuação Acrescida concede no vestibulinho bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a candidatos oriundos da rede pública. Caso o aluno se enquadre nas duas situações, obtém 13% de bônus.

Inscrições e mais informações no site do vestibulinho.

Vestibulinho: cursos e vagas nas Etecs de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira e Santana de Parnaíba:

OSASCO

Etec Dr. Celso Giglio (Osasco II) // Rua Pedro Rissato, 30 – Vila dos Remédios // Telefone: (11) 3602-5441 // (11) 3602-5327 // Cursos oferecidos: Contabilidade (noite – 40 vagas); Desenvolvimento de Sistemas – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas); Ensino Médio – Ciências Exatas e Engenharias (manhã – 40 vagas), Meio Ambiente – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Nutrição e Dietética (noite – 40 vagas), Nutrição e Dietética – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Química (noite – 40 vagas), Química – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 80 vagas), Segurança do Trabalho (noite – 40 vagas)

Etec Prof. André Bogasian // R. Manoel Rodrigues, 155 – Bonfim // Telefone: (11) 3685-4945 // Cursos oferecidos: Administração (noite – 40 vagas), Administração – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Ensino Médio – Linguagens, Ciências Humanas e Sociais (manhã – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (tarde – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Logística – Novotec integrado (tarde – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado (manhã – 40 vagas / tarde – 40 vagas), Logística (noite – 40 vagas), Marketing (noite – 40 vagas), Marketing – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Recursos Humanos (noite – 40 vagas)

BARUERI

Etec de Barueri // Rua João Batista Soares, 440 – Novo Centro // Telefones: (11) 4163-4655, (11) 4163-4684 // Cursos oferecidos: Administração – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Contabilidade – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Desenvolvimento de Sistemas (noite – 40 vagas), Enfermagem (tarde – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Informática Para Internet – Novotec integrado (manhã – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado (tarde – 40 vagas), Recursos Humanos (noite – 40 vagas), Segurança do Trabalho (noite – 40 vagas)

CARAPICUÍBA

Etec de Carapicuíba // Av. Francisco Pignatari, 650 – Vl. Gustavo Correia // Telefones: (11) 4184-8408, (11) 4183-6849 // Cursos oferecidos: Administração – com até 20% online (tarde – 40 vagas / noite – 40 vagas), Comunicação Visual (tarde – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (manhã – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Comunicação Visual – Novotec integrado (manhã – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Marketing – Novotec integrado (manhã – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Programação de Jogos Digitais – Novotec integrado (manhã – 40 vagas), Multimídia (noite – 40 vagas), Processos Fotográficos (tarde – 40 vagas)

Etec de Carapicuíba – Extensão Fatec Carapicuíba // Av. Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo Correia // Cursos oferecidos: Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Novotec integrado/AMS (tarde – 40 vagas)

ITAPEVI

Etec Prefeito Braz Paschoalin – Extensão CEMEB Bemvindo Moreira Nery // Avenida Pedro Paulino, 74 – Conjunto Habitacional – Setor D // Telefones: (11) 4707-1542, (11) 4789 – 4436 // Cursos oferecidos: Administração (noite – 40 vagas), Logística (noite – 40 vagas)

COTIA

Etec de Cotia // Rua Topázio, nº 555 – Jardim Nomura // Telefones: (11) 4148-2099, (11) 4614-3093 // Cursos oferecidos: Administração (noite – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (manhã – 40 vagas / tarde – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – Novotec integrado (manhã – 40 vagas / tarde – 40 vagas)

JANDIRA

Etec Prefeito Braz Paschoalin // Rua Elton Silva, nº 140 – Centro // Telefones: (11) 4707-1542, (11) 4789-4436 // Cursos oferecidos: Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – Novotec integrado (manhã – 40 vagas / tarde – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado (manhã – 40 vagas / tarde – 40 vagas), Finanças (noite – 40 vagas), Serviços Jurídicos (noite – 40 vagas)

Etec Prof. André Bogasian – Extensão EE Prof. Vicente Themudo Lessa // Av. João Balhesteiro, 186 – Centro // Telefones: (11) 3685-4945, (11) 3683-4309, (11) 4707-2953 // Cursos oferecidos: Administração (noite – 40 vagas), Logística (noite – 40 vagas)

SANTANA DE PARNAÍBA

Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera // Av. Tenente Marques, s/n – Fazendinha // Telefones: (11) 4156-1435, (11) 4156-1006 // Cursos oferecidos: Administração – EaD – Semipresencial (quartas e sextas – noite – 40 vagas), Contabilidade (noite – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado (manhã – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Segurança do Trabalho – Novotec integrado (tarde – 40 vagas), Gestão de Projetos – Especialização (EaD – online), Informática para Internet – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 80 vagas), Logística – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Segurança do Trabalho – com até 20% online (noite – 40 vagas)

Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira // Estrada Municipal Santo André, s/nº – Sítio do Rosário // Telefones: (11) 4154-7142, (11) 4154-7185 // Cursos oferecidos: Administração – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Desenvolvimento de Sistemas (noite – 40 vagas), Desenvolvimento de Sistemas – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Recursos Humanos (noite – 40 vagas)

