Fatec Carapicuíba participa de maratona de game

A Fatec Carapicuíba vai participar da Global Game Jam, uma das maiores maratonas de desenvolvimento de games do mundo. As Fatecs São Caetano e Baixada também participam.

A Global Game Jam (GGJ) 2024 será realizada entre os dias 22 e 28, com opções de participação presencial ou online. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site: https://bit.ly/ggj24, no botão Login To Join Jam Site (idade mínima para participação é de 18 anos).

A GGJ ocorre simultaneamente em 58 países, reunindo milhares de estudantes, profissionais e entusiastas dos games, chamados de jammers. Eles participam de uma criação coletiva semelhante ao modelo de uma jam session musical: rapidamente fazem o protótipo de um jogo e vão absorvendo novas ideias de outros participantes.

“A exemplo de anos anteriores, as sedes das Fatecs São Caetano do Sul e Carapicuíba combinam esforços para realizar o evento, que recebe a Fatec Baixada Santista, facilitando a integração entre os participantes das três sedes”, diz o coordenador do curso de Jogos Digitais da Fatec São Caetano do Sul, Alan Henrique Pardo de Carvalho.

A participação é aberta a todos os interessados em criação de games, maiores de 18 anos, e pode ocorrer individualmente ou em equipe. Designers, artistas, desenvolvedores, roteiristas, animadores, modeladores e outros profissionais também podem se inscrever. Menores de 18 anos podem participar, desde que tenham autorização de pais ou responsáveis.