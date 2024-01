Polícia Ambiental realiza operações em Osasco e Carapicuíba e apreende 123 pássaros

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Ambiental realizaram operações em Osasco e Carapicuíba na quarta (3) e quinta-feira (4) que resultaram em 123 pássaros apreendidos.

A primeira operação foi realizada no Ariston, em Carapicuíba, seguindo uma denúncia anônima, na terça-feira. Durante a inspeção no local, foram identificados 91 pássaros, parte deles alojados em gaiolas e outros em viveiros. Todas as aves estavam em condições de cativeiro irregular, desprovidas de anilhas de identificação, embora estivessem sendo mantidas em ambiente protegido das intempéries e com acesso a água e alimentação.

A operação em Osasco foi realizada na quarta-feira, no Mutinga, também depois de uma denúncia anônima.

No local, um indivíduo mantinha 32 aves da espécie passeriforme sem a devida autorização.

Em conformidade com os protocolos de resgate e preservação da fauna, os pássaros foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Barueri/SP, onde receberam os cuidados necessários para sua reintegração ao habitat natural.

Os responsáveis pela guarda irregular dos animais foram autuados de acordo com a Resolução SIMA 05/21, especificamente em seu artigo 25, § 3, inciso III, em conjunto com a lei 9.605/98, artigo 29. A penalidade aplicada em Carapicuíba foi de R$48.500,00 e em Osasco de R$16.000,00.