Oeste e Palmeiras estrearam com vitórias nas partidas realizadas nesta quinta-feira (4) na Arena Barueri, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O time de Barueri bateu o União ABC por 3×0, sendo dois gols de Nycollas e 1 de Lucas Alvim.

No outro jogo da rodada de estreia, o time Sub-20 do Palmeiras derrotou o Queimadense-PB por 7 a 0, com gols de Estêvão (duas vezes), Allan, Talisca, Gilberto, Riquelme Fillipi e Vitor André.