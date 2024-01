Portal do Trabalhador de Osasco seleciona para 30 vagas em telemarketing

O Portal do Trabalhador de Osasco realiza na segunda-feira (8), às 13h30, processo seletivo para 30 vagas em telemarketing ativo e receptivo.

publicidade

As exigências são:

Estar cursando superior em qualquer área;

Ter experiência de 6 meses.

A empresa oferece salário de R$ 1.808,00, além de vale-refeição de R$ 37,50 e vale-transporte.

publicidade

Os selecionados vão trabalhar em São Paulo pelo sistema híbrido: 4 dias home office e 2 dias presencial.

Os interessados devem comparecer no dia e hora mencionados ao Portal do Trabalhador (Rua Fiorino Beltrano, 300 – Centro, Osasco) com documentos pessoais e currículo atualizado.