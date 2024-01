Osasco Vôlei reencontra sua torcida no Liberatti neste sábado (6)

Após o recesso para as festas de fim de ano, a torcida do Osasco Vôlei já tem data para reencontrar o time no Ginásio José Liberatti.

publicidade

A partida de volta à Superliga será neste sábado (6), às 21h, contra o Minas Tênis Clube, o líder da tabela de classificação da Superliga de Vôlei Feminino.

Depois de tropeçar contra Sesi Bauru e Sesc Flamengo e sair do G4, o Osasco precisa vencer para subir posições no campeonato.

publicidade

O jogo terá transmissão pelo canal SporTV2.