Senai Barueri está com inscrições abertas para bolsas em cursos de design digital

O Senai Barueri está com inscrições abertas para bolsas de estudos em cursos de design digital (UX UI).

São três turmas do curso “Design UX UI” (a primeira começando em 19/01), que tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas a criar produtos digitais que sejam agradáveis, intuitivos e fáceis de usar. Mais informações sobre o curso estão disponíveis no site do Senai.

Este curso está na categoria Bolsas de Estudo, ou seja, é 100% gratuito. A matrícula é presencial, por ordem de chegada.

O Senai “José Ephim Mindlin” fica na Alameda Waghi Salles Nemer, 124, Centro. O horário de atendimento é de segundas a sextas-feira, das 7h30 às 20h, e aos sábados das 7h30 às 13h. Os documentos necessários são: RG, CPF, Comprovante de Endereço, Histórico Escolar ou Declaração Escolar. Alunos menores devem estar acompanhados de responsável no momento da matrícula.