Fatec Carapicuíba sedia um dos maiores eventos de criação de games do mundo

A Fatec Carapicuíba é uma das sedes do Global Game Jam (GGJ), um dos maiores eventos de criação do segmento no mundo. A edição de 2023, que começou hoje (30) e vai até 5 de fevereiro, em formato 100% online e gratuito, ocorre, simultaneamente, em diversos países, com o tema Roots – raízes, em inglês.

A Global Game Jam não é uma competição, mas uma game jam colaborativa, que permite ao participante colaborar com mais de uma equipe ou até mesmo em mais de uma sede ao mesmo tempo.

A participação é aberta ao público apaixonado por games, além dos estudantes e professores de todas as unidades do Centro Paula Souza. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site oficial de cada uma das Fatecs participantes (Fatec Carapicuíba e Fatec São Caetano) até o dia 5 de fevereiro.

“A Fatec de Carapicuíba tem o histórico de desenvolvimento de jogos com a temática da inclusão. Para 2023, esperamos uma produção de jogos mais inclusivos e com mais participantes que a edição do ano passado”, explica Carlos Alberto Paiva, coordenador do curso de jogos e organizador do GGJ na Fatec Carapicuíba.

A participação é aberta para todos interessados em criação de games, maiores de 18 anos, e pode ser ocorrer individualmente ou em equipe. Designers, artistas, desenvolvedores, roteiristas, animadores, modeladores e outros profissionais também podem se inscrever. Menores de 18 anos podem participar, desde que tenham autorização de pais ou responsáveis.

Mais informações no site: https://globalgamejam.org/2023/jam-sites/fateccaracas.