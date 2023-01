Tablets auxiliam na tradução de Libras no Centro de Diagnósticos e UBSs de Barueri

Tablets auxiliam na tradução de Libras no Centro de Diagnósticos e UBSs...

A Prefeitura de Barueri iniciou a distribuição de 60 tablets nas unidades de Saúde do município para auxiliar no atendimento de pessoas com deficiência auditiva por meio de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) 100% digital.

Os tablets estão chegando à Policlínica Cruz Preta/Engenho Novo, no Centro de Diagnósticos, em Unidades Básicas de Saúde, nas unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), entre outros equipamentos públicos.

Os equipamentos são utilizados para realizar a leitura de um QR Code que direciona para a Central de intermediação “ComLIBRAS”. Mais de 500 cartazes com a marca do QR Code já foram afixados nas unidades.

Uma vez conectado à Central, um dos intérpretes em Libras faz a tradução simultânea on-line entre o deficiente auditivo e o servidor público. Na prática, ocorre uma videochamada em que um intérprete traduz a conversa, tudo em tempo real.

Em Barueri, esse serviço existe desde o ano passado e foi criado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) em parceria com o Centro de Inovação e Tecnologia (CIT). Até a distribuição dos tablets, a intermediação entre munícipe e intérprete de Libras era realizada por aparelho celular, que também continua a ser usado normalmente.