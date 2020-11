Fatec de Barueri tem 360 vagas e Etec oferece 320; são mais de 10 cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para os processos seletivos dos cursos gratuitos Faculdade de Tecnologia (Fatec) na Escola Técnica Estadual (Etec). Em Barueri, a Fatec tem 360 vagas abertas e a Etec tem 320.

Na Fatec de Barueri, que fica na avenida Carlos Capriotti, no Novo Centro Comercial, há cursos de Comércio Exterior (tarde – 40 vagas / noite – 40 vagas), Design de Mídias Digitais (noite – 40 vagas), Eventos (manhã – 40 vagas), Gestão da Tecnologia da Informação (manhã – 40 vagas), Gestão de Recursos Humanos (manhã – 40 vagas), Gestão Empresarial – EaD (40 vagas), Logística (tarde – 40 vagas) e Transporte Terrestre (noite – 40 vagas).

Já a Etec, localizada na rua João Batista Soares, no Novo Centro, os cursos oferecidos são Administração – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Contabilidade – Integrado ao Ensino Médio (manhã e tarde – 40 vagas), Desenvolvimento de Sistemas (noite – 40 vagas), Enfermagem (tarde – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Informática Para Internet – Novotec integrado (manhã – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – Novotec integrado (tarde – 40 vagas), Recursos Humanos (noite – 40 vagas) e Segurança do Trabalho (noite – 40 vagas).

Processo seletivo e inscrições nos processos seletivos da Fatec e Etec de Barueri

O vestibular será por meio de análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online. Além disso, a previsão é de que as aulas comecem de forma remota (online), respeitando as medidas de distanciamento impostas pela pandemia de covid-19.

As inscrições na Fatec vão até 15 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br, com taxa R$ 39. Para mais informações, basta entrar em contato por meio do telefone (11) 4198-3121.

Já os interessados nos cursos da Etec devem se inscrever até o dia 14 de dezembro, no site www.vestibulinhoetec.com.br. Outras informações podem ser obtidas por meio dos telefones (11) 4163-4655 ou (11) 4163-4684.