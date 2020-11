Mais três avenidas de Osasco são recapeadas

O programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Osasco, chegou em outras três avenidas do município. Foram recapeadas vias como Nações Unidas, no Bomfim, e Presidente Médici, no Rochdale.

Na segunda-feira (23), a avenida Benedito Alves Turíbio, no Jardim Padroeira, também começou a receber o novo asfalto. O processo de fresa já foi finalizado e a via receberá a nova camada de massa asfáltica.

Outra via que recebeu asfalto novo recentemente é a rua Nelson Melli, no Helena Maria. Segundo a Secretaria de Serviços e Obras, as três manutenções têm ocorrido no período noturno, para que não haja interferência no trânsito local. Já nas ruas com menor fluxo de veículos, o serviço pode ser executado durante o dia.

