Menores roubam carro no estacionamento do BIG em Osasco e são apreendidos

Quatro menores infratores foram apreendidos por policiais militares do 14º Batalhão após roubarem um Ford Fiesta no estacionamento no hipermercado BIG, em Osasco.

publicidade

O crime aconteceu por volta das 16h do último dia 20. Os PMs foram acionados pelo COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) e iniciou buscas pelos infratores, que acabaram apreendidos na avenida dos Autonomistas, no Centro de Osasco.

A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco, onde foi registrado boletim de ocorrência de ato infracional de roubo.

publicidade

Leia também:

Criminoso preso em Osasco dava golpe pedindo doações a empresas usando nome da Unicef