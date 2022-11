Fatec de Cotia tem 240 vagas em quatro cursos gratuitos

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Cotia está com as inscrições abertas para o vestibular do primeiro semestre de 2023. São oferecidas 240 vagas em quatro cursos gratuitos.

As opções de cursos disponíveis na Fatec de Cotia, que fica na rua Nelson Raineri,700, Bairro do Lageado, são: ciência de dados, desenvolvimento de Software multiplataforma, gestão da produção industrial e gestão empresarial.

As inscrições (com taxa de R$ 91) vão até às 15h do dia 12 de dezembro, no site Vestibular Fatec. Na região, foram abertas 1,5 mil vagas.

