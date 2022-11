Fatec de Santana de Parnaíba tem 160 vagas em cursos de gestão comercial, ciência de dados e mais 2

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Santana de Parnaíba está com as inscrições abertas para o vestibular para o primeiro semestre do ano que vem. São oferecidas 160 vagas em cursos gratuitos ministrados de manhã e à noite.

publicidade

As quatro opções de cursos disponíveis na unidade são: gestão comercial, ciência de dados, segurança da informação e análise e desenvolvimento de sistemas.

As inscrições, com taxa de R$ 91, podem ser feitas até o dia 12 de dezembro no site Vestibular Fatec.

publicidade