R$ 450 milhões: apostas na Mega da Virada começam nesta quarta-feira (16)

As apostas para a Mega da Virada, concurso especial da Mega-Sena de número 2.550, começam nesta quarta-feira (16). O prêmio estimado é de R$ 450 milhões, o maior da história das Loterias CAIXA, e o sorteio será realizado no dia 31 de dezembro.

O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50. As apostas devem ser feitas em qualquer lotérica do país, além do app Loterias CAIXA, disponível para iOS e Android, e do Portal Loterias CAIXA. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas também por esse canal (basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos).

O prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá R$ 2,7 milhões no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 50 mansões, no valor de R$ 9 milhões cada.