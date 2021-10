Favela oh… Vereador quer Dia da Favela no calendário oficial de Osasco

Em Osasco, o vereador Batista Comunidade (Avante) pede a inclusão do Dia da Favela no calendário oficial do município.

“Favela é sinônimo de resistência, luta e reivindicação de direitos. O objetivo maior é transformar o estigma desses territórios em carisma e valoração das milhares de pessoas que residem de forma digna, mas muitas vezes de forma descriminadas e não valoradas”, argumenta o parlamentar.

Batista Comunidade apresentou na Câmara Municipal uma indicação na qual pede que a nova data comemorativa seja incluída no calendário oficial de Osasco. O Dia da Favela seria celebrado em 4 de novembro.

