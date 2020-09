Fazendinha Cia dos Bichos é opção de lazer em Cotia

Mais uma opção de lazer ao ar livre foi reaberta para toda a família durante a pandemia de covid-19: a fazendinha Cia dos Bichos, que fica em Cotia. Agora, as crianças podem estar em contato com patos, galinhas pavões e cabras, por exemplo, com diversas medidas de segurança contra o coronavírus.

Publicidade

Para visitar o espaço, é necessário fazer agendamento prévio, pois a fazenda está funcionando com capacidade de ocupação reduzida. Para fazer as reservas, é necessário ligar para o telefone (11) 4703-3548, de terça-feira a domingo, das 9h às 16h. Já as visitas acontecem de quarta-feira a domingo, das 10h às 17h.

O valor do ingresso para crianças a partir de dois anos e adultos até 59 anos é de R$ 60. Pessoas com mais de 60 anos pagam R$ 30 e crianças com até um ano e 11 meses não pagam. O valor do ingresso inclui todas as atividades da fazendinha, exceto consumo no restaurante.

Publicidade

Além de curtir os bichos de perto, os visitantes têm acesso a diversos pontos de álcool em gel. Também foram instaladas cabines de acrílico na bilheteria e sinalizações de distanciamento em todo o espaço. O uso de máscara é obrigatório para todo o público e funcionários da Cia dos Bichos.

A fazendinha Cia dos Bichos fica na Estrada do Capuava, 2990, Jardim São Vicente, em Cotia.