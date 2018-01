Febre amarela: “Não há motivo para pânico”, diz Prefeitura de Osasco

De acordo com nota publicada no Facebook da Prefeitura de Osasco nesta quinta-feira (11), Osasco não possui casos de pessoas contagiadas com a febre amarela. A vacinação contra a febre amarela está sendo feita para viajantes nacionais com destino às áreas de risco e munícipes que residam, trabalhem, ou circulem próximo ao corredor ecológico que abrange os bairros do Jardim Bonança, Industrial Anhanguera, Santa Fé e Três Montanhas.

Publicidade

Quem se enquadra neste perfil deve procurar a Policlínica da Zona Sul, na Rua da Saudade, 100, no Jardim Bela Vista, de segunda a sexta, das 7h30 às 16h. Será necessário apresentar o RG, local de destino de viagem e assinar um documento de comprovação.

A Prefeitura explica que o foco da vacinação é quem se enquadra no perfil do público-alvo, não a população em geral. Nos últimos dias têm sido formadas longas filas de pessoas em busca de vacinação no local. No entanto, a Prefeitura de Osasco destaca: “Não há motivo para pânico”.

“Vale lembrar que em dezembro do ano passado, a prefeitura realizou uma campanha preventiva vacinando mais de 40 mil moradores das áreas mencionadas acima, atingindo 100% do universo de pessoas determinado pela Secretaria Estadual de Saúde”, destaca ainda a Prefeitura.