Feira da Mulher Empreendedora de Barueri começa neste sábado (8)

A cidade de Barueri sediará a Feira da Mulher Empreendedora, organizada pela Secretaria da Mulher da Prefeitura, nos dias 8, 17, 18 e 19 de abril.

O evento contará com várias tendas que apresentarão produtos de alta qualidade produzidos por mulheres, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo feminino.

A Feira ocorrerá no Parque Municipal Dom José (rua Ângela Mirella, 500) no dia 8 de abril, das 9h às 16h; e no Ganha Tempo (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550), nos dias 17, 18 e 19, das 10h às 16h.

Os visitantes encontrarão uma grande variedade de produtos, incluindo decoração, bijuterias, bolsas, acessórios, doces e salgados, artesanatos em biscuit e crochê, produtos de beleza e muito mais.

A feira tem por objeitivo contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo feminino, iniciativa promovida pela Secretaria da Mulher por meio de cursos profissionalizantes gratuitos, palestras e rodas de conversa sobre o tema. A Secretaria também mantém uma parceria com o Sebrae Aqui Mulher, espaço exclusivo que orienta as mulheres sobre como ingressar ou crescer no mundo dos negócios localizado dentro da Secretaria da Mulher (rua Sebastião Davino dos Reis, 756, Vila Porto).