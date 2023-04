Grátis: fim de semana tem caça aos ovos de Páscoa para crianças no Continental Shopping

O Continental Shopping preparou uma programação especial para garantir a diversão das crianças em clima de Páscoa. Neste sábado (8) e domingo (9), os pequenos podem participar gratuitamente da caça aos ovos e contação de histórias sobre a origem da Páscoa.

As atividades são realizadas das 14h às 18h, no 2º piso, em frente ao elevador panorâmico. Crianças de 5 a 12 anos podem participar e devem estar acompanhadas integralmente pelos pais ou por um adulto responsável.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas antecipadamente através do WhatsApp (11) 97622-7395 e no dia do evento, a criança deve chegar com 10 minutos de antecedência. Em caso de não comparecimento, às vagas remanescentes serão preenchidas na hora, respeitando o limite de participantes por sessão.

Mais informações podem ser encontradas no site www.continentalshopping.com.br ou nas redes sociais @continentalshopping.

SERVIÇO

Páscoa Recheada no Continental

Quando: 8 e 9 de abril, das 14h às 18h

Onde: 2º piso (em frente ao elevador panorâmico)

Gratuito

Classificação: crianças de 5 a 12 anos

Inscrições: WhatsApp (11) 97622-7395 ou presencialmente no dia, mediante disponibilidade