Feira Nações & Artes no Tamboré vai sortear viagem à Roma

A feira Nações & Artes – Espaço Internacional de Artesanato e Decoração, que está nos corredores do Shopping Tamboré desde o dia 30 de março, tem uma grande novidade. A cada R$100,00 em compras nos estandes da feira, os visitantes têm direito a um cupom para sorteio de uma viagem para Roma (Itália), com a possibilidade de levar um acompanhante.

Todas as compras nesse valor feitas até o encerramento da feira, dia 29 de abril, estão concorrendo. O sorteio será realizado no dia 1º de maio, no Shopping da Ilha, em São Luís, no Maranhão, e poderá ser acompanhado pela Internet, com transmissão ao vivo pela página da Nações & Artes no Facebook.

Durante esse mês de abril, cerca de 10 estandes trazem ao Tamboré produtos como roupas, acessórios, peças de decoração, joias e semijoias, obras de arte, tecidos, artigos religiosos, tapeçaria, brinquedos, gastronomia, entre outros, vindos de países como França, Grécia, Itália, Turquia, Rússia, Paquistão e Marrocos.

A feira Nações & Artes já percorreu mais de 35 cidades do Brasil e chega pela primeira vez em Barueri, no Shopping Tamboré. “Essa variedade de produtos, que poderia ser encontrada em um passeio pelo mundo, estará reunida em um único lugar”, resume Rosita de Rosis, coordenadora da feira no Tamboré.

SERVIÇO

Feira Nações & Artes – Espaço Internacional de Artesanato e Decoração

Local: Shopping Tamboré – Av. Piracema, 669, Tamboré (Próximo à Renner)

Período: de 30 de março a 29 de abril

Visitação: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Entrada gratuita