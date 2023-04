Feira Verde Sustentável reúne brechós, comidas naturais e música em Osasco no sábado (29)

Feira Verde Sustentável reúne brechós, comidas naturais e música em Osasco no...

O Coletivo Casaviva promove no sábado (29), das 10h às 17h, a primeira edição da Feira Verde Sustentável, na cidade de Osasco. O evento será realizado na Praça Dicran Echrefian, em Presidente Altino, e é aberto ao público em geral.

publicidade

A feira reunirá diferentes tipos de brechós, comida vegetariana, exposição e venda de plantas, artesanatos e muita música. O evento conta com apoio da Prefeitura de Osasco e é organizado por Raisa Alves, Relações Públicas e integrante do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve) e Larissa de Oliveira, embaixadora do Movimento Fashion Revolution em Osasco.

O dia 19 de abril foi escolhido para marcar o encerramento da Semana do Fashion Revolution, movimento voltado à conscientização sobre a produção do mundo da moda. “Pensando em sustentabilidade e geração de renda extra, a moda de brechós vem ganhando adeptos seja comprando, seja vendendo e virando tendência fazendo o segmento crescer em Osasco e na região. O artesanato também tem sido uma boa fonte de renda para muitas famílias”, diz o Coletivo.

publicidade

A Feira Verde Sustentável terá ainda um espaço para divulgação dos Ecopontos e Mini EcoPontos de Osasco, onde a população pode descartar corretamente os mais diversos resíduos, especialmente os recicláveis. Mais informações podem ser obtidas via WhatsApp (11) 99652-8199.

SERVIÇO

publicidade

Feira Verde Sustentável

Quando: 29/04, sábado – das 10h às 17h

Onde: Praça Dicran Echrefian, Presidente Altino – Osasco