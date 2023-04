Expo Empregos: Osasco terá novo feirão com milhares de vagas dia 4

A cidade de Osasco receberá, no dia 4 de maio, a segunda edição da Expo Empregos, maior evento de empregabilidade da região. A ação é promovida pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda em parceria com a Faculdade Anhanguera.

Na edição anterior, que ocorreu em agosto do ano passado, a Expo envolveu 60 empresas e promoveu um Feirão de Empregos com mais de 3 mil vagas. Além do Feirão, foram promovidas outras atividades como exposições e painéis de debate sobre mercado de trabalho e empregabilidade da pessoa com deficiência, entre outros assuntos

Para esta segunda edição, a ideia é manter a mesma estrutura do ano passado, de acordo com a Setre. O Feirão do Emprego será realizado durante a Expo, mas terá atendimento mediante agendamento prévio. Esse agendamento será feito pela Central 156 (ligue 156 ou 3651-7080, ou agende pelo WhatsApp 3651-7080), a partir do dia 1º de maio, com 3 mil lugares na agenda, sendo 2.400 para vagas regulares, 300 para estagiários e jovens aprendizes e 300 para pessoas com deficiência.

A maioria das vagas captadas pelo Departamento de Apoio à Inclusão ao Trabalhador da SETRE, até o momento, para o Feirão, são nas áreas de logística, comércio varejista, administrativo e TI, com salários que variam entre R$ 1.302 e R$ 4.500.

Além do Feirão, o participante também contará com os serviços do CIEE; com serviços de elaboração e emissão de currículo na hora; inscrições para os cursos gratuitos da SETRE; estande de informação sobre o funcionamento da coleta seletiva em Osasco e as cooperativas de catadores de material reciclável mantidas pelo Departamento de Economia Solidária; Feira de Artesanato com a produção dos empreendedores da Economia Solidária e vários painéis de debates durante todo o dia.

Confira a programação completa da Expo Empregos Osasco:

Das 9 às 17h – Feirão do Emprego – com participação mediante agendamento na Central 156 a partir do dia 1º/5

Na Areninha da Anhanguera:

9h – Palestra “O empreendedorismo e o futuro do trabalho: desafios e possibilidades”, com João Alves do Santos, do Senac Osasco

10h30 – Painel de debate sobre inclusão da pessoa com deficiência, com Luciane Midori, do Senac Osasco e Andrea Goldberg, da PMO/SETRE

13h – “Ambiental, Social e Governança”, com Tiago Antunes, do Sebrae Osasco

14h15 – Palestra sobre “Empregabilidade da pessoa com deficiência intelectual: desafios e possibilidades”, com Márcia Solera, da Associação Pestalozzi de Osasco, e abertura do Secretário Executivo da Pessoa com Deficiência de Osasco, Salomão Júnior. Participação de Johnny Nurchis, da SEPCD

15h30 – Palestra sobre “Como se destacar nas entrevistas de emprego”, com Daniela Araújo, da Consultoria Araújo

No auditório da Anhanguera:

9h – Minicurso de produção de aromatizadores de ambiente e água de lençol, com Ivana Stefanini, da Faculdade Anhanguera

9h – Sensibilização dos profissionais de saúde no atendimento ao paciente LGBTQIAP+, com Cláudia Lima, da Faculdade Anhanguera

10h – Quais são as etapas necessárias que uma Pessoa Física precisa saber sobre imposto de renda, com Jair Rottini, da Faculdade Anhanguera

16h – Palestra sobre “Os impactos que a tecnologia traz no cotidiano das pessoas”, com Sidnei Messias, da Faculdade Anhanguera