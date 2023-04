Inscrições abertas para comerciantes que queiram participar do Corpus Christi em Santana de Parnaíba

Inscrições abertas para comerciantes que queiram participar do Corpus Christi em Santana...

Estão abertas as inscrições para comerciantes de comida e artesanato que queiram participar com barracas nas comememorações do Corpus Christi em Santana de Parnaíba.

Os interessados podem ser inscrever até dia 7 de maio, mas as vagas são limitadas. inscrições serão feitas somente pelo link: https://forms.gle/4XMBnUWUjYSH5Gbb9.

O Corpus Christi de 2023 será no dia 8 de junho, dia que cidade recebe um grande número de turistas devido aos tradicionais tapetes feitos pelas ruas do centro histórico.

O telefone para informações é o (11) 4154-6251.