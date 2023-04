Rogério Lins anuncia reajuste para o funcionalismo municipal de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos) anunciou reajuste salarial de 10% para todos os servidores públicos municipais, além de um abono de 5% sobre o atual, além do reajuste do Vale-Alimentação em 14%, passando dos atuais R$ 700,00 para R$ 800,00, para quem recebe até 3 salários-mínimos, e dos R$ 585,00 para R$ 670,00 para quem recebe de 3 a 6 salários-mínimos.

Os novos valores são válidos a partir de 1° de maio.

Com o aumento no vale-alimentação, o servidor passa a ter um benefício superior ao preço da cesta paulista de acordo com o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

Os reajustes foram resultado de negociação com as entidades sindicais representativas, os secretários Cláudio Monteiro (Administração), Bruno Mancini (Finanças), Sérgio Di Nizo (Governo), Coronel José Virgolino de Oliveira (Segurança e Controle Urbano) e Eder Máximo (Planejamento e Gestão), além do prefeito Rogério, realizadas na quinta-feira (20).

“Conduzimos as negociações de maneira democrática e transparente. Conquistamos um aumento linear para todos os servidores, agora daremos continuidade às discussões com cada categoria”, disse Lins.