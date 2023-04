Osasco amplia vacinação contra covid-19 com a bivalente para pessoas com 18 anos ou mais

Osasco amplia vacinação contra covid-19 com a bivalente para pessoas com 18...

A Secretaria de Saúde de Osasco amplia a partir desta segunda-feira (24) a vacinação contra a covid-19 com o imunizante bivalente para pessoas com ou sem comorbidades que tenham 18 anos ou mais.

A vacinação também será mantida para gestantes e puérperas, pessoas com imunossupressão, a partir de 12 anos, com deficiência permanente, profissionais da saúde, pessoas institucionalizadas e/ou sob medida socioeducativa e profissionais que atuam nestes sistemas.

A vacina Bivalente protege contra a cepa original do coronavírus e as variantes ômicron. “Os grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos duas doses da vacina monovalente receberão esta nova versão primeiro”, diz a Prefeitura.

Pessoas que só receberam uma dose da vacina monovalente terão que se vacinar com a segunda dose antes de tomar a Bivalente. Em Osasco, a vacinação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).