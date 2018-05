Feirão com mais de mil vagas de emprego acontece amanhã em Osasco

Neste sábado, 5, a Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão da Prefeitura de Osasco promove o “Feirão do Emprego”, do CEU do Jardim Santo Antonio. Segundo a organização, o evento vai reunir mais de mil vagas de emprego.

O feirão acontecerá das 9h às 16h de sábado, 5, no CEU do Santo Antônio, na avenida João de Andrade, 1.355. Haverá a distribuição de senha para os interessados em se candidatar às oportunidades de trabalho.

O prefeito Rogério Lins divulgou um vídeo nas redes sociais, convidando interessados para o evento.



Cursos

A Semana do Trabalhador também inclui a assinatura de um convênio entre a Prefeitura e o Senac para a abertura de 500 vagas em cursos de qualificação gratuitos.