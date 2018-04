Convênio entre Prefeitura e Senac garante 500 vagas em cursos gratuitos em Osasco

Na próxima sexta-feira, 4, dentro da programação da Semana do Trabalhador, em referência ao Dia do Trabalhador (1º de Maio), o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), vai assinar um convênio com o Senac, por meio do qual serão oferecidas 500 vagas em cursos de qualificação gratuitos.

As oportunidades são destinadas a moradores de Osasco desempregados, com idade a partir dos 15 anos, em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a Prefeitura, serão oferecidos os seguintes cursos: Computação (avançado, 50 vagas), Manicure e Pedicure (40), Vitrinismo (40), Auxiliar Administrativo (30), Assistente em Logística Empresarial (60), Modelagem e Costura para Iniciante (40 vagas), Criação e Técnicas de Montagem de Bijuterias (40), Confecção de Patchwork (20), Confecção de Moda Hip Hop (40), Modelagem e Confecção de Bolsas em Tecido (40), Programa de Educação para o Trabalho (60) e Formação Básica em Gastronomia (40).

Os cursos são gratuitos e acontecerão na unidade do Senac (Rua Dante Batiston, 248, Centro) e no Centro de Esporte, Cultura e Lazer do Jardim Bonança (Rua Dr. Miguel Campos, s/nº).

Mais informações na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão: 3653-1133.