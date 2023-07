Feirão de emprego em Osasco para pessoas com deficiência oferece mais de 1 mil vagas na quarta

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco realiza na quarta-feira (26), das 8h às 14h, mais uma edição do “Feirão de Emprego Exclusivo para Pessoas com Deficiência”. Desta vez, serão ofertadas mais de 1 mil vagas, na unidade Centro do Portal do Trabalhador (Rua Fiorino Beltramo, 300).

Serão ocupações nas áreas de analista financeiro, consultor de vendas, tecnólogo em produção audiovisual, analista administrativo, consultor de vendas, logística, RH, recepcionista, auxiliar de limpeza, mensageiro, porteiro, repositor de mercadorias, entre outras.

Para participar do Feirão de Emprego, basta comparecer no Portal Centro munido de seus documentos pessoais, currículo atualizado e laudo que comprove a deficiência. Não é necessário agendar para concorrer a uma das 1 mil vagas disponíveis.

SERVIÇO

Feirão de Emprego Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Quando: 26/07, das 8 às 14 horas

Local: Portal do Trabalhador, Centro

Endereço: Rua Fiorino Beltramo, 300 – Centro