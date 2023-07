Professor da Escola de Xadrez de Osasco faz workshop na Câmara Municipal

Há pelo menos 15 séculos, a humanidade explora as possibilidades do xadrez. Para falar sobre o jogo e os projetos desenvolvidos pela Secretaria de Recreação, Esportes e Lazer de Osasco na área, o professor Wagner Madeira foi à Câmara de Osasco nesta sexta-feira (21).

Professor da Escola de Xadrez de Osasco desde 1982, Madeira treinou várias gerações de jogadores osasquenses. A trajetória da cidade no esporte é vitoriosa. Osasco venceu no xadrez nos Jogos Abertos de 1982 e é tetracampeã do Campeonato Brasileiro Interclubes, vencendo em 1985, 1987, 1989 e 1990.

“Xadrez, ao contrário do que imagina o senso comum, não é coisa de gênio. É um esporte que requer treinamento e disciplina, como qualquer outra modalidade”, afirmou Madeira, no início do workshop. A Federação Internacional de Xadrez hoje só tem menos filiados do que a FIFA.

“Dois dos melhores jogadores do Brasil surgiram na Escola de Xadrez de Osasco. Júlia Alboredo é a segunda melhor no ranking feminino e Renato Quintiliano é o quinto mais bem colocado no ranking brasileiro masculino adulto. “Além disso, na categoria sub-16, os melhores tanto no masculino quanto no feminino são osasquenses”, disse o professor.

Outro trabalho desenvolvido pela Escola de Xadrez municipal é com moradores de rua. Um dos professores trabalha com essa população. “Pesquisas científicas mostram como o xadrez pode reduzir o risco de doenças cerebrais em até 10%”, explicou Madeira.

Marcos Arruda, diretor da Escola do Parlamento de Osasco, comemorou a realização do evento. “Osasco é uma cidade com grande tradição nesse esporte, muito desse impulso aconteceu na gestão do presidente da Casa, Carmônio Bastos, à frente da Secretaria Municipal de Esportes”.

SERVIÇO

Escola de Xadrez Antônio José França Garcia

Endereço: Avenida Mal. Rondon, 260 – Centro, Osasco (Biblioteca Monteiro Lobato)

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3654-1114