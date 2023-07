Terça tem seleção em Barueri para 200 vagas temporárias de auxiliar de produção

Uma empresa do setor de alimentos abriu 200 vagas temporárias de auxiliar de produção. A intermediação é da Casa do Trabalhador, órgão ligado à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict).

Metade das vagas são para o sexo feminino e a outra metade para homens. O local de trabalho é em Jandira. Não há necessidade de experiência na função, apenas ter o ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1.

Além da remuneração de R$ 1.960,00, a empresa oferece vale-transporte, cesta básica, convênio-farmácia, auxílio odontológico e seguro de vida.

Os candidatos devem reservar a carta de encaminhamento pelo sistema Emprega Brasil ou comparecer na Casa do Trabalhador (Setor Amarelo do Ganha Tempo) no dia 25 (terça-feira) das 8h às 16h. As cartas serão distribuídas por ordem de chegada.

SERVIÇO

Seleção para 200 auxiliares de produção (temporário)

Local: Casa do Trabalhador (Ganha Tempo – Setor Amarelo)

Endereço: Rua Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro

Quando: 25 de julho (terça-feira) das 8h às 16h