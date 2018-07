Felipão está de volta ao Palmeiras

O Palmeiras anunciou na noite desta quinta-feira (26) a contratação do técnico Felipão para comandar a equipe no lugar do demitido Roger Machado.

O contrato vai até dezembro de 2020. Será a terceira passagem de Felipão pelo Verdão, onde conquistou a Libertadores de 1999 e duas Copas do Brasil, entre outros títulos.

Felipão vem de passagem pelo futebol chinês, onde comandou o Guangzhou Evergrande, e era especulado em outros clubes e seleções, como a Coreia do Sul.

Vanderlei Luxemburgo também era cotado para voltar ao comando do Alviverde, mas acabou preterido por Felipão. A diretoria palmeirense recebeu ainda uma negativa de Abel Braga, procurado logo depois da demissão de Roger Machado.

Foto: Vipcomm/divulgação