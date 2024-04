Feminicídio: morre adolescente de 15 anos que foi baleada pelo ex-namorado, em Osasco

Não resistiu e morreu a adolescente de 15 anos que foi baleada pelo ex-namorado, um homem de 24 anos, que não aceitava o fim do relacionamento, no Jardim Helena Maria, em Osasco. O crime aconteceu ontem, em plena luz do dia.

publicidade

A vítima foi atingida por dois disparos, um no ombro e outro na cabeça. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde estava internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O hospital comunicou a morte da adolescente ao 4º DP de Osasco, onde o caso foi registrado, na manhã desta terça-feira (9), segundo o portal “Metrópoles”.

publicidade

O atirador tentou fugir, mas foi preso em flagrante na Avenida Getúlio Vargas, Osasco. Com ele, os policiais apreenderam a arma utilizada no feminicídio, uma máscara e uma touca.