Itapevi inaugura Espaço Maker e Hotel de Projetos para fomentar empreendedorismo

A Prefeitura de Itapevi lançou nesta segunda-feira (8) dois novos programas no Resolve Fácil Empresa – o Espaço Maker e o Hotel de Projetos Inovadores. A iniciativa visa estimular o empreendedorismo e a geração de novos negócios com ideias inovadoras na cidade.

O Espaço Maker será um ambiente para produção de conteúdos audiovisuais, como podcasts, vídeos, fotografias e experiências em realidade virtual. Já o Hotel de Projetos Inovadores selecionará até 20 projetos empreendedores, que receberão mentorias, capacitações e infraestrutura compartilhada por 3 meses para desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores.

Os projetos serão escolhidos por chamamento público. Podem se inscrever alunos de cursos técnicos, graduação, pós-graduação e empreendedores, desde que residam em Itapevi há pelo menos 1 ano. Cada projeto pode ter no máximo 3 integrantes.

A Prefeitura disponibilizará estações de trabalho, salas de reunião, laboratório e internet no Resolve Fácil Empresa para os selecionados. O objetivo é fomentar a inovação e movimentar a economia local com soluções empreendedoras.

Quem pode participar

Poderão participar alunos de cursos técnicos, do ensino superior, da pós-graduação e empreendedores independente da formação acadêmica. Em todas essas condições, os interessados precisam ser residentes na cidade, por no mínimo um ano.

Cada projeto inscrito poderá ter, no máximo, três integrantes, todos titulares do projeto, sendo um deles o coordenador responsável pela entrega de documentos e relatórios.

Mais informações

Para mais informações, as pessoas podem ligar no telefone (11) 4143-8888, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 17h, ou pelo e-mail: [email protected] .