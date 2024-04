Univesp prorroga prazo de inscrição de vestibular 2024 até 12 de abril

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), prorrogou para sexta-feira (12), às 21h, o período de inscrições do Vestibular 2024, que oferta 23.322 vagas, destinadas a 425 polos, de 371 municípios (capital, interior e litoral).

Na região, a Univesp oferece 840 vagas.

São oferecidos nove cursos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

As inscrições devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br. A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 26/05, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 21/05, a partir das 15h.

O início das aulas está previsto para o final de julho de 2024. Neste ano, a Univesp ofertou ainda 2.610 vagas para o Provão Paulista. Os aprovados também ingressam em julho.

Como funciona

Os cursos da Univesp são ministrados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line em que os estudantes podem assistir a videoaulas, acessar material didático, consultar bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores.

Já os polos são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura – computadores, impressoras e acesso à internet –, fazem provas, participam de discussões em grupo e têm acesso a serviços de secretaria acadêmica e tira-dúvidas. Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal da Univesp no YouTube.

Veja as cidades da região e as vagas disponíveis:

Osasco – 150

Carapicuíba – 135

Jandira – 108

Itapevi – 135

Santana de Parnaíba – 135

Vargem Grande Paulista – 42

Embu das Artes – 135