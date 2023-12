Feminicídio: mulher de 26 anos é morta a facadas pelo marido em Jandira

Um caso de feminicídio causou revolta, em Jandira, na manhã desta segunda-feira (11). Tamires Ramos do Nascimento, de 26 anos, foi morta a facadas dentro de casa e o principal suspeito é o marido, de 33 anos, que foi preso.

Segundo informações do R7, o suspeito teria ligado para o telefone da Polícia Militar, 190, confessando o assassinato. Na ligação, ele informou que o corpo da vítima estava na residência onde o casal morava.

O corpo de Tamires foi encontrado por policiais no chão, com uma faca cravada no pescoço. O marido dela foi levado ao DP de Jandira, onde o caso foi registrado.