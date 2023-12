Corpo carbonizado é encontrado às margens de estrada que liga Itapevi a São Roque

Uma denúncia anônima levou guardas civis a localizarem um corpo carbonizado, perto de um córrego localizado às margens de via que liga as cidades de Itapevi e São Roque, na manhã desta segunda-feira (11).

publicidade

As informações são do “Brasil Urgente”, da Band. A Guarda Civil de São Roque atendeu a ocorrência, por volta das 11h. Segundo a corporação, não foi possível fazer a identificação da vítima devido às condições do cadáver.

A Delegacia de São Roque foi acionada e a perícia já foi solicitada. Investigadores da Delegacia de Jandira estiveram no local para verificar o corpo, que estava com as mãos amarradas e uma corda no pescoço.