Osasco institui Dia do Doador de Medula Óssea

O Projeto de Lei 102/2023, que institui o Dia do Doador de Medula Óssea em Osasco, foi sancionado pelo prefeito Rogério Lins (Podemos). O texto é de autoria do vereador Laércio Mendonça (PSD).

A data escolhida é o dia 17 de setembro. “O objetivo é reconhecer e celebrar aqueles que generosamente doam esperança e vida por meio deste gesto nobre”, disse o vereador, na justificativa da proposta.

“É uma lei que representa a luta pela vida. Estou muito feliz, pois além da aprovação no Plenário da Câmara, a lei já foi sancionada pelo prefeito. É uma lei que vai ajudar pessoas em todo o estado e no país, pois um doador daqui pode ajudar alguém em outro estado”, comemorou o parlamentar.

O Dia Mundial do Doador de Medula Óssea foi instituído pela World Marrow Donor Association (WMDA) – associação global de registros de células-tronco do sangue, medula e/ou sangue do cordão umbilical. São mais de 40 milhões de doadores de células-tronco do sangue em 55 países.

Mendonça lembra que o transplante de medula óssea é o tratamento proposto para doenças que afetam as células do sangue, entre eles cânceres como leucemia e linfoma.