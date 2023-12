Lexa curte tarde em parque de diversões de Cotia

A cantora Lexa aproveitou sua passagem por São Paulo para conhecer o Animália Park, parque de diversões inaugurado recentemente na cidade de Cotia. Ontem (10), a artista levou o afilhado e a enteada, filha do namorado Ricardo Vianna, para um dia de aventura na natureza.

publicidade

Nos Stories do Instagram, a ex-mulher do MC Guimê publicou alguns momentos do passeio. Lexa estava acompanhada de Dani Souza, mulher do jogador de futebol Dentinho, e os filhos do casal.

Lexa e Dani Souza foram vizinhas por muitos anos, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A voz de “Sapequinha” deixou o reduto de ricos e famosos e mudou-se para o Rio de Janeiro após o fim do casamento com o funkeiro MC Guimê.

publicidade

Agora, Lexa está namorando o ator Ricardo Vianna e esbanja alegria e momentos juntos ao lado do amado nas redes sociais.

Após o rolê do domingo no parque de diversões em Cotia, Lexa seguiu para mais um dia de aventuras nesta segunda-feira (11), no Hopi Hari, em Vinhedo, no interior de São Paulo.