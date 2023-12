Ladrão de torneira deixa morador de Carapicuíba no prejuízo

Um homem foi flagrado furtando torneira da residência de um morador do Centro de Carapicuíba. A ação aconteceu na madrugada da última terça-feira, 5 de dezembro, e foi registrada por uma câmera de monitoramento.

publicidade

Na câmera, é possível ver que o homem passa na rua Eugênia com um saco nas costas. Depois, ele volta com as mãos vazias, para em frente ao portão, e sai escondendo o objeto metalizado. A ação é rápida e acontece por volta de 4h.

Ao Visão Oeste, o dono da casa informou que ao arrancar a torneira, o indivíduo acabou mexendo no encanamento e deixou um vazamento de água. “Infelizmente, esse elemento levou minha torneira […] e fiquei no prejuízo”, lamentou. “Me deixou o cano vazando. Agora, tenho que pagar a água, a Sabesp não quer nem saber”, completou.

publicidade

O dono da residência relatou ainda que já aconteceram outros furtos de torneiras e que o indivíduo vive pela região.