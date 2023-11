Feriadão em Carapicuíba terá piscinas dos CEEACs liberadas à população

Neste sábado, domingo e segunda-feira, dias 18, 19 e 20 de novembro, a Prefeitura de Carapicuíba vai liberar as piscinas dos CEEACs (Centros de Educação, Esporte, Arte e Cultura) do Planalto e da Cohab para a população se refrescar no calor.

O funcionamento será das 9h às 17h e serão divididas as turmas, sendo 150 senhas para cada, com permanência de duas horas. A entrega das senhas começa às 8h nos três dias.

Crianças e menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. “Vale a pena destacar que não é necessário apresentar exame médico, apenas documento com foto”, orienta a Prefeitura.

Confira abaixo o cronograma, com a divisão das turmas e as regras para acesso às piscinas:

Cronograma

Retirada das senhas: a partir das 8 horas

· 1º turno – 9h às 11h

· 2º turno – 11h às 13h

· 3º turno – 13h às 15h

· 4º turno – 15h às 17h

Regras para utilização das piscinas:

– Roupa de banho adequada e chinelo são obrigatórios.

– Não é permitida a utilização de bronzeador, protetor solar e outros cremes.

– Não pode consumir alimentos ou entrar com bebidas alcoólicas.

– Não é permitida a entrada de animais.

– Não pode correr em volta da piscina.

SERVIÇO

Piscinas abertas para a população

Quando: Sábado (18), domingo (19) e segunda (20), das 9h às 17h, com distribuição de senhas

CEEAC Planalto (Estrada do Jacarandá, 2871 – Jardim Planalto)

CEEAC Cohab BMX (Avenida Pilar do Sul, 204 – Cohab II)