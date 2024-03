Feriado altera horários dos ônibus intermunicipais

Nesta Sexta-feira Santa (29), as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) na região seguirão a programação de viagens praticada aos domingos e feriados.

publicidade

No sábado (30) e domingo (31), as linhas metropolitanas terão intervalo de partida normal, correspondente aos finais de semana. A operação será monitorada e, se necessário, ajustes na programação ou na frota poderão ser realizados.

Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site da EMTU ou no aplicativo EMTU Oficial, disponível para iOS e Android, onde também é possível acompanhar as viagens em tempo real.