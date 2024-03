Inscrições para novo concurso da PM começam segunda-feira (1º)

As inscrições para o novo concurso da Polícia Militar de São Paulo começam nesta segunda-feira (1º).

Estarão em disputa 2,7 mil vagas para soldado de segunda classe. As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas, até 8 de maio.

Para participar do concurso, o candidato deve ter entre 17 e 30 anos e estar em dia com os certificados eleitorais e militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55m e os homens, de 1,60m. O salário inicial para o cargo é de R$ 4.852,21.

De acordo com o edital, 51 locais estarão disponíveis para a realização das provas, sendo 37 no estado de São Paulo e 14 em outras regiões do país. As provas de conhecimentos estão previstas para o dia 16 de junho.

Os interessados podem conferir o edital na íntegra no caderno Executivo, na sessão de Concursos Públicos do Diário Oficial do estado.