Prefeitura de Osasco publica edital de concurso público com 510 vagas em vários cargos

A Prefeitura de Osasco publicou na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO) desta quarta-feira (27) o edital do concurso público 001/2024, que abre 510 vagas em diversos cargos na administração municipal. As oportunidades são para candidatos com nível de escolaridade que vai desde o ensino fundamental ao superior.

O concurso público da Prefeitura abre 150 vagas para cozinheiro, 140 vagas de oficial administrativo, educador social (50), cuidador social (27), assistente social (20), psicólogo (18), dentista diarista (10), farmacêutico (10), vigia feminino (10) e vigia masculino (10).

Também há oportunidades para analista financeiro (8), analista de recursos humanos (6), técnico de controle interno (5), zelador de espaço esportivo (5), economista (5), analista de negócios (4), contador (4), fonoaudiólogo (3), técnico de segurança do trabalho (2), analista de sistemas (2) e procurador (2) e engenheiro de segurança do trabalho (1).

A jornada de trabalho para a maioria dos cargos é de 40 horas semanais. Além de salário, que varia conforme a função, são oferecidos benefícios como cesta básica mensal, auxílio transporte e vale cesta de Natal.

Vagas na Saúde

O concurso público da Prefeitura de Osasco também vai contratar profissionais de saúde para os seguintes cargos: médico anestesista (1), médico do trabalho diarista (1), médico gastroenterologista infantil (1), médico gastroenterologista (1), médico hepatologista (1), médico otorrinolaringologista (1), médico pneumologista (1), médico sanitarista (1), médico ultrassonografista (1) e médico vascular (1).

Seleção e como se inscrever no concurso público da Prefeitura de Osasco:

O processo de seleção será feito por meio de prova objetiva, de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Alguns cargos exigirão, na segunda fase, prova prática, avaliação de títulos ou teste de aptidão física e avaliação psicológica.

As inscrições começam às 10h do dia 8 de abril e vão até às 23h59 de 31 de maio de 2024, exclusivamente no site da Fundação VUNESP, organizadora do certame. A taxa de inscrição varia entre R$ 54,90 e R$ 98,80, dependendo do cargo escolhido.

Leia aqui o edital, a partir da página 28.