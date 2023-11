Feriado tem Osasco e Barueri em quadra pela Superliga Feminina de Vôlei

Não vai ter feriado para as meninas dos times de Osasco e Barueri nesta quarta-feira (15).

O Osasco recebe no Ginásio José Liberatti o time Unilife Maringá às 18h30. Já o Barueri vai até o Rio de Janeiro para enfrentar as comandadas de Bernardinho. O jogo Barueri x Flamengo será no Tijuca Tênis Clube, às 21h.

Ambos os jogos são válidos pela 2ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2023/2024 e serão transmitidos pela SporTv2. O Osasco ganhou a primeira e vai atrás da segunda vitória. Já o Barueri estreou com derrota contra o Fluminense e busca a reabilitação.

