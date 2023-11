Feriado: bancos fecham nesta quarta-feira (15) e reabrem na quinta (16)

As agências bancárias estarão fechadas ao público no feriado nacional do Dia da Proclamação da República (15). No Dia da Consciência Negra (20), as agências também não abrem nos estados e municípios onde a data é feriado, como é o caso de São Paulo.

Nos dias 16 (quinta-feira), 17 (sexta-feira) e 21 de novembro (terça-feira), os bancos abrem normalmente.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os serviços de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking). As contas de consumo como água, energia elétrica e telefone, e os carnês com vencimento no dia 15 ou 20 poderão ser pagos, sem acréscimo, no primeiro dia útil depois do feriado.

O Dia da Consciência Negra não é um feriado nacional, mas seis estados têm feriado na data por lei estadual. A data lembra a morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, em 1695.