Teatro Municipal de Osasco terá peça infantil gratuita neste domingo (19)

O Teatro Municipal Glória Giglio apresenta neste domingo (19), às 16h, a peça infantil Cocô de Passarinho, da Cia. Noz de Teatro. A entrada é gratuita, promovida pela Belgo Arames e Fundação ArcelorMittal.

“Cocô de Passarinho” é inspirado no livro homônimo de Eva Furnari. A encenação dos personagens é feita com bonecos do tamanho da estatura humana, que ganham vida por meio da técnica de manipulação direta. Animais e objetos cênicos também são animados pela mesma técnica, como os passarinhos que “voam livremente” pelo palco.

O teatro de bonecos foi premiado pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) de Melhor Espetáculo de Animação/Bonecos e teve oito indicações ao Prêmio FEMSA de Teatro Infantil e Jovem.

Com direção de Anie Welter, o espetáculo conta a história dos poucos moradores de uma vila, rabugentos e com vidas monótonas, que são atormentados por um problema que enfrentam todos os dias: o cocô que os passarinhos fazem em suas cabeças. Um dia um vendedor de flores passa pela cidade e uma situação inesperada transforma a vida de todos eles.

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria uma hora antes do espetáculo ou reservados pelo App Diversão em Cena (disponível para IOS e Android), pela Sympla (abertura do link de quinta (16) até sexta (17), às 17h)

O Teatro Municipal Glória Giglio fica na Avenida dos Autonomistas, 1.533 – Vila Yara.