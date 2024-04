Feriado termina com duas mortes no Rodoanel

O feriado da Páscoa terminou com o registro de duas mortes nos acidentes ocorridos no trecho oeste do Rodoanel Mário Covas entre a sexta-feira (29) e o domingo (31). Além das duas vítimas fatais, um ferido também foi contabilizado durante esse período.

De acordo com os dados da concessionária CCR RodoAnel, cerca de 455 mil veículos trafegaram pelo Rodoanel nesse intervalo de três dias.

Já no Sistema Castello-Raposo, operado pela CCR ViaOeste, foram registrados 25 acidentes com 22 feridos, mas nenhuma morte no mesmo período.

As concessionárias haviam previsto um movimento ainda maior, com 553 mil veículos estimados no Rodoanel e 375 mil no Sistema Castello-Raposo. Ambas reforçaram suas operações com monitoramento 24 horas, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária.