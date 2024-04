Thiago Ventura se apresenta em Osasco nesta quarta-feira (3)

O humorista Thiago Ventura, apresentador do “A Culpa é do Cabral”, traz seu “Novo Show” para Osasco nesta quarta-feira (3), em duas sessões, às 19h e às 21h30. Será no Teatro Aspro (R. Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios).

Em seu 7º show solo, Ventura aproxima-se mais uma vez da realidade do público, falando sobre os amigos, já conhecidos por quem o acompanha, relacionamentos e sexualidade na adolescência, de forma descontraída, objetiva, compartilhando suas experiências e criando um elo direto com a plateia e o riso.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.