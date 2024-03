Festa de aniversário de Barueri é neste final de semana, com João Gomes e Dilsinho

A cidade de Barueri completa 75 anos de emancipação político-administrativa no dia 26 de março. A festa principal será realizada já neste fim de semana, dias 23 e 24, com diversas atrações gratuitas para toda a população.

No sábado (23) haverá várias atividades para a família na Praça das Artes. Tudo começa às 9h, com uma aula aberta de circo e continua até as 20h, quando a participante do The Voice Brasil, Marília Lopes, encerra o dia com uma apresentação especial no palco do teatro.

As atrações principais se apresentarão no domingo (24), a partir das 17h, em frente ao Ginásio José Corrêa, no Centro. O primeiro a subir ao palco será o cantor e compositor Dilsinho, dono dos hits “Sogra”, “Piquenique”, “Telecine”, “Futuro e Presente”, “Misturados”, entre outros. Às 19h30, o também cantor e compositor João Gomes solta a sua voz em Barueri com seu forró e piseiro.

Confira a programação completa do aniversário de Barueri e programe-se:

SÁBADO 23/03

9h – Aula aberta de circo

10h30 – PalhaçoS Pelota e Pelotinha

11h30 – Mágico Cristiano Braz

12h – Oficinas de Baby Ballet

12h30 – Banda da Guarda

14h – Cosplay – CosGeek

15h30 – Nicolas Krassik – Forró Instrumental

17h – Projeto Rock Story

18h30 – DJ Buda e Samba Rock

20h – Marilia Lopes

Demais Atrações: Praça de alimentação e brinquedos infláveis

Local: Praça das Artes (Endereço: rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos)

DOMINGO 24/03

17h – Dilsinho

19h30 – João Gomes

Demais Atrações: Praça de alimentação

Local: Em frente ao Ginásio José Corrêa (avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000 – Centro)